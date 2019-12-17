В рамках программы развития скотоводства в Армению ввезено еще 30 племенных телят

В рамках программы “Развитие скотоводства в Республике Армения в 2019 - 2024 гг.” 16 декабря в Армению была доставлена очередная партия животных - 30 глав племенных телят пород симментал и голштин. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

Животные были импортированы из Чехии компанией “Гранд Милк”, которая в рамках этой программы впервые организует ввоз животных в Республику.

В целом, по программе в республику было ввезено и зарегистрировано уже 136 голов племенных телят, большинство из которых приобрели хозяйствующие субъекты Вайоц Дзорской области, а также фермеры Тавушской и Ширакской областей.

“В рамках указанной программы уже поступила заявка на ввоз около 300 голов крупного рогатого скота, причем по части отмеченной партии финансовые структуры дали положительное заключение по финансированию”, - отметил начальник управления первичной сельскохозяйственной продукции Министерства экономики Армении Левон Тер-Исаакян.

Начальник управления сообщил также, что в ближайшее время планируется импортировать еще 163 племенных животных, большая часть которых - 123, также будут приобретены хозяйствующими субъектами Вайоц Дзора.

Помощник директора компании-импортера “Гранд Милк” Анна Кешишян коснулась обстоятельств, препятствующих реализации программы, основная часть которых касается залога и наличия поручителя. “Мы не боимся трудностей, преодолеем все препятствия и, опираясь на доверие обращающихся к нам лиц, вновь собираемся импортировать”, - отметила она.

Целью программы “Развитие скотоводства в Республике Армения на 2019 -2 024 годы” является поставка племенного КРС (крупного рогатого скота) хозяйствующим субъектам на доступных условиях. В частности, посредством частичного субсидирования процентной ставки по кредитам. Это даст возможность заменить КРС неизвестной генетики, не пригодный для воспроизводства, племенным КРС, наделенным ценными производственно-хозяйственными характеристиками, развить племенное дело, улучшить заготовку продукции местных животных, увеличить объемы производства молока и мяса, снизить себестоимость производимого молока и мяса, сделав его более конкурентоспособным по отношению к импортируемой аналогичной продукции.

В рамках программы бенефициары могут приобрести по субсидируемому кредиту по 2% годовой процентной ставке высококачественные племенные особи крупного рогатого скота. Хозяйствующим субъектам приграничных общин и кооперативов, осуществляющим деятельность в сфере сельского хозяйства, получающих социальное содействие кредит будет предоставлен по 0% процентной ставке со сроком погашения на 5 лет. Максимальный размер кредита одного бенефициара - 300 млн драмов.