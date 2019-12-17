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В баскетбольной лиге “А” победу одержали “Урарту” и “Арагац”

В баскетбольной лиге “А” победу одержали “Урарту” и “Арагац”

В чемпионате Армении по баскетболу состоялись несколько матчей.

Как передает Арменпресс, “Ереван” уступил “Урарту” со счетом 89:120.  В этой игре самым результативным баскетболистом был признан Эдисон Парк (“Урарту”), который набрал 32 очка, 7 раз удержал мяч и сделал 1 результативную передачу.

“Арагац” со счетом 110: 83 победил “Эребуни”. Самым результативным игроком этой встречи был признан Ди'Мар Хилл (“Арагац"э”), набрав в общей сложности 29 очков, он 4 раза владел отражающим кольцо мячом и сделал 5 результативных передач.




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