СНБ раскрыла случай получения взятки бывшим мэром Еревана в особо крупном размере

Служба национальной безопасности РА, рассматривая в качестве приоритета бескомпромиссную борьбу с различными проявлениями коррупции, в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, предпринятых в рамках функций, возложенных на нее законом, раскрыла случай получения взятки в особо крупном размере. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

Были получены очевидные данные о том, что в 2009 г. должностное лицо, руководитель столичной общины, от учредителя организации-застройщика многоквартирных домов в городе для совершения действий в его пользу, устранения препятствий, связанных с возобновлением приостановленного строительства, увеличения налогообложения, при посредничестве своего брата и других должностных лиц мэрии, по отдельным частям, получил крупную взятку в размере 75 000 долларов США. Для окончательного решения проблем он также потребовал выделить в строящемся здании квартиру площадью 200 кв / м, якобы для нужд мэрии Еревана.

В следственном департаменте СНБ РА возбуждено уголовное дело по признакам очевидного преступления, ведется предварительное следствие.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА.