Джонсон изменил законопроект о Brexit, чтобы завершить переходный период в 2020 году

Правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона планирует законодательно исключить возможность продления переходного периода после Brexit. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил в понедельник вечером в эфире телеканала ITV его политический обозреватель Роберт Пестон.

По его информации, соответствующие изменения были внесены в законопроект о Brexit, который в пятницу будет рассмотрен новым составом Палаты общин. Поправки предполагают, что переходный период завершится 31 декабря 2020 года и не будет продлеваться вне зависимости от итогов торговых переговоров с ЕС,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Обозреватель считает, что этот шаг должен позволить премьеру форсировать переговоры с ЕС о сделке по Brexit, поскольку четко обозначит европейцам альтернативу Brexit со сделкой.