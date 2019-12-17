Boeing приостановит выпуск аварийной модели

Компания Boeing приостановит выпуск своей самой аварийной модели последних лет 737 MAX. Об этом сообщается в заявлении на сайте компании.

Производство будет временно остановлено в январе 2020 года. Такое решение в Boeing объяснили желанием сосредоточиться на доставке 400 уже имеющихся самолетов. В компании уточнили, что массовых увольнений в связи с этой ситуацией не планируется.

В апреле производство 737 MAX было сокращено на 20 процентов. В дальнейшем компания не раз заявляла, что надеется на скорейшее снятие запрета на полет, но Федеральное управление авиации (FAA) в ответ обвиняло компанию в попытке давления на орган власти. При этом корпорация предупреждала инвесторов о возможности подобного развития событий. По последним данным, возобновление разрешения на полеты ожидается не раньше следующего года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

За последний год в мире случились две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX. В октябре 2018 года самолет компании Lion Air потерпел крушение в Индонезии, погибли 189 человек. В марте 2019-го лайнер Ethiopian Airlines разбился по пути в столицу Кении Найроби. Жертвами аварии стали 149 пассажиров и восемь членов экипажа, включая троих граждан России.