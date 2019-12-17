Капитально отремонтирован медико-санитарный пункт Гагарина

В рамках децентрализованного сотрудничества областей Гегаркуник - Изер и городов Севан -Гренобль капитально отремонтирован медицинский пункт в районе Гагарина г. Севана.

Как сообщила Арменпресс директор Севанского медицинского центра Гаяне Элизбарян, пункт капитально отремонтирован на средства французской организации “Медицинская помощь и развитие”. На церемонии открытия отремонтированного медпункта присутствовали губернатор Гегаркуника Гнел Саносян, глава общины Севан Саркис Мурадян, ответственный программ французской организации “Медицинская помощь и развитие” Жан-Клод Росе и ответственные сотрудники администрации Севана. Строительные работы были начаты в сентябре 2019 года и завершены 15 декабря. Помимо работ по внутренней отделке, проведена и система отопления, постоянное водоснабжение, отремонтирован санузел. Французская организация обеспечила медицинский пункт Гагарина также и прибором под названием аудиометр, который определяет степень слуха и ориентирует врача на принятие правильных решений. “Это значительный шаг для повышения качества медицинского обслуживания жителей квартала и соседних общин”, - сказала Гаяне Элизбарян.

“Мы очень рады, что отныне сотрудники медико-санитарного пункта Гагарина будут работать в таких благоприятных условиях, населению будет предоставляться качественное медобслуживание. Этим мы завершили программы сотрудничества в сфере здравоохранения, которые были запланированы на 2017 - 2019 годы”.

“Областными и городскими властями Гегаркуника и Изера, Севана и Гренобля в ноябре этого года был обновлен меморандум о децентрализованном сотрудничестве, в рамках которого мы уточним наши программы на 2020 - 2022 годы”, - отметил ответственный программ организации “Медицинская помощь и развитие” Жан-Клод Росе.

По словам губернатора Гегаркуника Гнела Саносяна, в ближайшие три года в сотрудничестве с французской стороной будут реализованы и новые программы в медучреждениях первичного звена здравоохранения области. “К трем сферам сотрудничества между областями Гегаркуник и Изер Французской Республики - образованию, туризму и здравоохранению, будет добавлена также и сфера культуры”, - отметил Гнел Саносян.

Хосров Хлгатян