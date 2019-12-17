США хотят обсудить с Турцией планы о закрытии базы Инджирлик

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что узнал о возможности закрытия американской базы Инджирлик в Турции из газет и хочет обсудить с турецким коллегой, насколько Анкара серьезна в своих намерениях.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Этот вопрос (о возможном закрытии базы Инджирлик – ред.) не ставился раньше передо мной. Впервые я узнал об этом из газет... так что мне нужно поговорить с моим коллегой из министерства обороны (Турции), чтобы понять, что они действительно имели в виду и насколько они серьезно настроены", - цитирует агентство Рейтер заявление Эспера журналистам.