Российско-сирийские учения начались в Средиземном море

Военно-морской флот (ВМФ) России и военно-морские силы (ВМС) Сирии приступили к проведению совместных учений в Средиземном море, сообщили журналистам в российском военно-морском пункте базирования в порту Тартус.

в маневрах будут задействованы российские надводные корабли, самолеты с авиабазы "Хмеймим", ракетные катера и тральщики ВМС Сирии,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как сообщил руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев, учения направлены на повышение взаимодействия между вооружёнными силами России и Сирии для успешной борьбы с незаконными вооружёнными формированиями, международным терроризмом и на укрепление взаимодействия между двумя странами.