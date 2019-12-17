Завершено восстановление дорог М1-Айреняц - Туфашен - H83, А81-Талин - Цамакасар - Нор Артик - H75

Завершены работы по восстановлению участков дорог М1 - Айреняц - Туфашен - H83 (около 10,5 км) и H81-Талин-Цамакасар-Нор Артик-H75 (10,9 км). Как передает Арменпресс, они были начаты в июне этого года. Дорога М1 – Айреняц – Туфашен - Х83, восстановлена ООО “Капавор”. Она на территории Артикского региона Ширакской области, посредством нее общины Айреняц, Туфашен, Айкасар, Пемзашен связываются друг с другом и с межгосударственными и республиканскими дорогами М1. Работы по восстановлению дороги H81 - Талин - Цамакасар - Нор Артик - H75 были осуществлены армянским филиалом ООО “Блэск”. Эта дорога находится в Талине (7.1 км) Арагацотнской области и Ани (3.8 км) Ширакской области, посредством нее общины Цамакасар, Сусер, Нор Артик, Багреван связываются с республиканской автодорогой H75 и городом Талин.

Завершение работ по восстановлению двух дорог, согласно договору, было запланировано на 2020 год, однако подрядчики закончили восстановление раньше срока.

Рабочая комиссия, созданная ГНКО “Организация по реализации транспортных программ”, провела мониторинг на указанных участках дорог с целью выяснения соответствия завершенных строительных объектов проектно-сметным документам. Комиссия изучила документы, чертежи, на месте провела осмотр дорожных участков, проверочные измерения.

Эти дороги восстановлены в рамках 3-го года программы “Дополнительное финансирование улучшения дорожной сети жизненного значения”, осуществляемой при софинансировании Всемирного банка и правительства РА.