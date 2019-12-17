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Трамп: первая часть торговой сделки США и КНР будет окончательно готова через пару недель

Трамп: первая часть торговой сделки США и КНР будет окончательно готова через пару недель

Первый этап договоренности США и Китая об урегулировании торговых споров будет окончательно согласован "в течение пары недель". Об этом сообщил в понедельник журналистам в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"В действительности самым крупным [оставшимся] моментом является перевод. Сделка готова. Однако перевод чрезвычайно важен", - заявил американский лидер, комментируя достижение Пекином и Вашингтоном соглашения о решении ряда острейших торговых споров,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 

 




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