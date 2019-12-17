Министерство ЧС РА сообщает, что по положению на 08:30 часов 17-го декабря в Армении автодороги в основном проходимы. На перевале Варденяц местами гололед. Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, дорога Степанцминда - Ларс открыта для всех видов транспорта. Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.

На автодороге Ванадзор – Алаверди - Баграташен ведутся строительные работы, в результате чего дорога закрыта для грузовых автомобилей. Установлена альтернативная дорога Дилижан -Ноемберян – Баграташен.