Европейские индексы - 16-12-19

МОСКВА, 17 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.94% и составил 13407.66 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.23% и составил 5991.66 пункта, британский FTSE вырос на 2.25% и составил 7519.05 пункта, а российский RTSI вырос на 1.05% и составил 1517.16 пункта.