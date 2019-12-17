Газета “Айастани Анрапетутюн”: Уроки истории мы должны рассматривать по-новому

США уже сделали свой решающий шаг, что на фоне перемен мирового порядка может постепенно оказывать серьезное влияние. А эти перемены происходят. Не зря и международная пресса высказывает мнение, что президент США прибегает к резким шагам, поскольку в международной повестке уже уточнена новая карта Ближнего Востока и Кавказа. Турция отсутствует на этой карте. Фактически, турецкие экспансионистские устремления не остались без последствий, сверхдержавы мира, как мы уже отмечали ранее, не потерпели паносманских и пантюркских программ Реджепа Тайипа Эрдогана. По всей вероятности, в повестке других региональных сверхдержав также будут предприняты резкие шаги.

Это правильный момент, чтобы наша дипломатия подняла на международной арене вопросы пересмотра или отмены некоторых договоров.

Например, Лозаннский мирный договор, который не предавал забвению мирный договор, заключенный ранее 10 августа 1920 год в пригороде Парижа Севре. Согласно Севрскому договору должны были быть восстановлены права армян на определенную часть нашей родины, однако это не было претворено в жизнь. По договору, Армения должна была получить 90 тысяч кв / м территории, что с территорией нынешней РА составило бы 161330 кв / м, с выходом к Черному морю. (Статья 88. Турция заявляла, что признает Армению, это было сделано странами-союзниками…). Этот вопрос мы еще затронем, однако к 100-летию Лозаннского договора на государственном уровне можно обратиться и к Севру. (Севрский и Лозаннский договоры - два разных правовых документа). Лозаннский договор не был правомочным, и не расторгнул Севрский договор…)”.

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