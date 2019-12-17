Газета “Айастани Анрапетутюн”: Новые обсуждения относительно развития туризма

“Рабочая группа постоянной комиссии НС по экономическим вопросам по вопросам туризма вчера встретилась с председателем Комитета по туризму Министерства экономики Сусанной Сафарян. Была обсуждена стратегия развития туризма в Армении на 2020 - 2030 годы, согласно которой планируется более эффективная реализация государственной политики в сфере туризма, развитие видения, миссии и возможностей дальнейшего роста туризма Армении до 2030 года.

Член парламентской фракции “Мой шаг”, руководитель рабочей группы Рипсиме Григорян в беседе с “АА” отметила, что самый основной вопрос касался того, является ли стратегия целостной или предполагает программу дополнительных действий, чего не было. Мы получили обнадеживающий ответ. Комитет сейчас работает над планом действий, который будет завершен в ближайшие 1-2 месяца. В результате у нас будет четкая программа действий с четким графиком, по которому мы сможем реализовать выработанные стратегией цели”,- сказала депутат.

С представителем правительства были обсуждены и вопросы, связанные с налоговой политикой в сфере туризма. Депутат отметила, что в стратегии представлены мировые тенденции, необходимо будет провести анализ, какие из них применимы в Армении”.

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