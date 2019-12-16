В Индии проходят протесты из-за закона о гражданстве

Индийский парламент принял законопроект по предоставлению гражданства религиозным меньшинствам из Пакистана, Бангладеш и Афганистана. При этом действие нового документа не распространяется на мусульман. На фоне этого в стране начались беспорядки и массовые выступления. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, протестующие блокировали автомобильные и железные дороги, забрасывали камнями транспорт, громили магазины.

В первую очередь закон касается нелегальных мигрантов из Пакистана, Бангладеш и Афганистана, которые жили в Индии еще до 2015 года.

Получить индийское гражданство смогут представители шести религиозных групп — буддисты, христиане, индуисты, джайны, парсы и сикхи. При этом действие закона не распространяется на мусульман и граждан других стран региона, например Непала и Шри-Ланки.

Принятие поправок возмутило индийских мусульман, которые указывают на нарушение светских принципов страны, а главное — ее конституции. Основной закон Индии запрещает религиозную дискриминацию в отношении своих граждан и гарантирует равенство всех лиц перед законом.

По мнению критиков документа, если этот законопроект действительно направлен на защиту от гонений, то в него следовало включить мусульманские религиозные меньшинства, которые подвергались преследованиям в своих странах — например, ахмадийцев в Пакистане и рохинджа в Мьянме.