Новоназначенный посол Греции вручил верительные грамоты президенту Саркисяну 

Новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный посол Греческой Республики в Армении Эвангелос Турнакис 16 декабря вручил свои верительные грамоты президенту Республики Армения Армену Саркисяну.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил новоназначенного посла и пожелал ему успехов в его дипломатической миссии в нашей стране.

«Дружба наших народов имеет тысячелетнюю историю, у нас были крепкие культурные и исторические связи на протяжении многих веков, - сказал президент Саркисян. - Желаю вам удачи и уверен, что вы приложите все усилия для продолжения достижений в наших отношениях и углубления наших двусторонних связей по всем направлениям».

Посол Эвангелос Турнакис отметил, что он рад представлять свою страну в дружественной Армении и готов вложить свой опыт и знания в расширение двусторонних отношений.

В ходе встречи собеседники отметили важность развития взаимодействия между двумя дружественными странами по всем направлениям, в частности, было отмечено, что существует большой потенциал в сферах науки, образования, технологий и туризма.