Мероприятия предстоящие 17 декабря

Государственное информационное агентство “Арменпресс” представляет события, ожидаемые сегодня.

Сегодня, 17 декабря, в Дилижане стартует технологическая стартап-программа диаспоры “Потенциал”. В насыщенной четырехдневной программе примут участие 50 технологических стартапов, прибывших в Армению из 18 стран мира.

Заместитель председателя КГД Эдвард Ованнисян представит работы, осуществленные в правовой сфере в 2019 году.

В Союзе писателей Армении состоится презентация романа прозаика, поэта Нерсеса Харатяна “Овташушан”.

Председатель Фонда “Шуши” Бакур Карапетян представит книгу, изданную на армянском языке “Шесть заветов Пророка Мухаммада с христианами его времени”.

В Доме камерной музыки им. Комитаса в рамках 7-го Международного фестиваля Хачатуряна состоится сольный концерт лауреата многочисленных международных конкурсов пианистки Лилит Григорян.

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