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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

Президент Арцаха принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ

 

 

Высшее руководство Армении посетило Мемориальный комплекс Цицернакаберд

 

 

Сенат США единогласно принял резолюцию о признании Геноцид армян

 

 

В ООН прозвучала музыка Комитаса и был поднят вопрос Геноцида армян

 

 

Палата представителей Нидерландов ратифицировала Соглашение Армения-ЕС

 

 

Городской парламент Брюсселя ратифицировал Соглашение Армения-ЕС

 

 

Решение об отмене визового режима с Катаром для граждан Армении официально вступило в силу

 

 

Президент и премьер-министр Армении обсудили вопросы развития страны

 

 

ЦБ Армении сохранил ставку рефинансирования неизменной на уровне 5,5%

 

Парламент Армении принял законопроектО ратификации Соглашения о гармонизации законов стран ЕАЭС

НС единогласно ратифицировало Конвенцию о взаимной административной помощи в налоговой области

Парламент ратифицировал соглашения о кредите на 131,5 млн евро

Парламент Армении полностью принял законопроект О внедрении ранней пенсионной системы для судей КС

Известный законопроект, ограничивающий курение, принят в первом чтении

 

 

Премьер-министр коснулся текущего состояния системы государственного управления

 

 

В дни событий 1-го марта в Ереване были военнослужащие подразделений Армии обороны: А. Арутюнян

 

 

Компетентные органы Чехии приняли решение об экстрадиции Нарека Саркисяна в Армению

 

 

Нунэ Саркисян стала чрезвычайным защитником прав ребенка ЮНИСЕФ

 

 

Есть и критика, и любовь, и признательность, главное - не разочаровать людей: интервью Анны Акопян

 

 

Армянским патриархом Константинополя избран епископ Саак Машалян

 

 

Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике из трех пунктов

 

 

ЕС не признал меморандум Турции и Ливии по морским зонам

 

 

Заявка Армении в представительском списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО

 

 

"Арменпресс" передал тбилисскому Дому-музею Туманяна эксклюзивные фотографии

 

 

Скрипачка Диана Адамян - лауреат Межгосударственной премииДебюты Содружества

 

 

Ушел из жизни двукратный чемпион мира по борьбе Бенур Пашаян




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