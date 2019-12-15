«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Президент Арцаха принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ
Высшее руководство Армении посетило Мемориальный комплекс Цицернакаберд
Сенат США единогласно принял резолюцию о признании Геноцид армян
В ООН прозвучала музыка Комитаса и был поднят вопрос Геноцида армян
Палата представителей Нидерландов ратифицировала Соглашение Армения-ЕС
Городской парламент Брюсселя ратифицировал Соглашение Армения-ЕС
Решение об отмене визового режима с Катаром для граждан Армении официально вступило в силу
Президент и премьер-министр Армении обсудили вопросы развития страны
ЦБ Армении сохранил ставку рефинансирования неизменной на уровне 5,5%
Парламент Армении принял законопроект “О ратификации Соглашения о гармонизации законов стран ЕАЭС”
НС единогласно ратифицировало Конвенцию о взаимной административной помощи в налоговой области
Парламент ратифицировал соглашения о кредите на 131,5 млн евро
Парламент Армении полностью принял законопроект О внедрении ранней пенсионной системы для судей КС
Известный законопроект, ограничивающий курение, принят в первом чтении
Премьер-министр коснулся текущего состояния системы государственного управления
В дни событий 1-го марта в Ереване были военнослужащие подразделений Армии обороны: А. Арутюнян
Компетентные органы Чехии приняли решение об экстрадиции Нарека Саркисяна в Армению
Нунэ Саркисян стала чрезвычайным защитником прав ребенка ЮНИСЕФ
Есть и критика, и любовь, и признательность, главное - не разочаровать людей: интервью Анны Акопян
Армянским патриархом Константинополя избран епископ Саак Машалян
Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике из трех пунктов
ЕС не признал меморандум Турции и Ливии по морским зонам
Заявка Армении в представительском списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО
"Арменпресс" передал тбилисскому Дому-музею Туманяна эксклюзивные фотографии
Скрипачка Диана Адамян - лауреат Межгосударственной премии “Дебюты Содружества”
Ушел из жизни двукратный чемпион мира по борьбе Бенур Пашаян