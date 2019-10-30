Анонс мероприятий на 15 декабря
17:50, Декабрь 14, 2019
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 17:50 Анонс мероприятий на 15 декабря
- 16:54 Будет создан координационный совет с участием сторонников повестки революции
- 16:06 В Армении начался новый этап формирования политических сил — ВигенХачатрян
- 16:04 Арман Бабаджанян недоволен работой парламентской оппозиции
- 15:42 Встреча президента РА Саркисяна с вице-премьером Катара Мухаммедом аль-Атия
- 15:40 Армен Саркисян направил послание Нэнси Пелоси
- 14:56 На международном фестивале рекламы Red Apple армянская Doping Creative Agency удостоилась наград
- 14:51 В Сирию за сутки вернулись почти 900 беженцев
- 14:40 Армен Саркисян примет участие в Doha Forum
- 14:39 В Судане экс-президента аль-Башира приговорили к двум годам тюрьмы
- 14:33 Политолог видит прогресс в карабахском урегулировании в результате новых подходов властей
- 13:37 Арман Бабаджанян видит необходимость в защите революции
- 13:34 В Армении потеплеет на 5-7 градусов
- 13:02 В Афганистане талибы убили девять солдат
- 12:55 Разыскиваемые явились с повинной
- 12:39 За прошедшую неделю Азербайджан нарушил режим прекращения огня около 140 раз
- 12:31 Полиция Шенгавитараскрыла случаи краж
- 12:29 В Гонконге задержали подростков по подозрению в убийстве на протестах
- 12:17 Благодаря оперативности полиции Масиса квартирный вор был пойман на месте
- 12:04 Спасатели разблокировали автомобили
- 11:50 Пожар в селе Саратовка — есть пострадавшие
- 11:34 В Армении есть труднопроходимые автодороги
- 11:28 «Республика Армения»: Тигран Мансурян— почетный главный редактор приложения
- 11:01 Европейские индексы - 13-12-19
- 11:00 Американские индексы выросли - 13-12-19
13:53, 08.12.2019
Просмотрели 2608 раз ASALA призвала армянство консолидироваться в вопросе выбора Константинопольского Патриарха
01:44, 07.12.2019
Просмотрели 1417 раз «Интер»-«Рома» — ворота не взяты. Мхитарян участвовал в игре
12:09, 07.12.2019
Просмотрели 1354 раз Колина опроверг слухи о незаконном усыновлении ребенка из Армении
12:17, 07.12.2019
Просмотрели 1224 раз На сцене ереванского Русского драматического театра — «Онегин» в современной интерпретации
16:48, 07.12.2019
Просмотрели 1222 раз Поддержка ЕС процесса реформ в Армении возросла после прошлогодней революции — Могерини