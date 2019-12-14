Будет создан координационный совет с участием сторонников повестки революции

Будет создан координационный совет по результатам политического собранияс участием политических, общественных объединений и отдельных лиц, выступающих за революционную повестку дня.

КакпередаетАрменпресс,решение было принято по итогам политического собрания, организованного в Ереване 14 декабря по его инициативеАрманаБабаджаняна, в котором участвуют политические, социальные единицы и отдельные лица, поддерживающие повестку дня революции.

Участник-политолог Роберт Гевондян представил текст заявления, в котором подведены итоги высказанных в ходе встречи мыслей.

«В соответствии с идеей бархатной революции и ее необратимости организаторы этой инициативы, состоящие из неправительственных сил и отдельных лиц, которые отвергли прежнюю систему, подводя итоги первого совещания, решили создать координационный совет для обеспечения дальнейшего прогресса и преемственности этой инициативы», - заявил Гевондян.

По словам Гевондяна, Координационный совет проведет серию консультаций со сторонами, слоями гражданского общества и частными лицами, чтобы найти лучшее и наиболее эффективное решение для кристаллизации и структурирования инициативы и реализовать провозглашенные ценности и идеи. После завершения консультаций Координационный совет выступит с заявлением о дальнейшем продвижении инициативы и предстоящих мероприятиях.