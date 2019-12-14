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Встреча президента РА Саркисяна с вице-премьером Катара Мухаммедом аль-Атия

Встреча президента РА Саркисяна с вице-премьером Катара Мухаммедом аль-Атия

Врамках  рабочего визита в Государство Катар президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с заместителем премьер-министра и министром обороны Государства Катар Халидом бен Мухаммедом аль-Атия.  

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с укреплением связей и развитием отношений между двумя странами. Было отмечено, что существует большой потенциал для сотрудничества в ряде областей. Особое внимание было уделено перспективам сотрудничества в научно-технической и образовательной сферах и возможностям реализации совместных проектов.




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