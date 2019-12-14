В Судане экс-президента аль-Башира приговорили к двум годам тюрьмы

Суд в Хартуме приговорил экс-президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по делу о коррупции. Как передает Арменпресс, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Аль-Арабия.

Следователи военной прокуратуры, обыскавшие дом, где перед отстранением от власти жил аль-Башир, обнаружили и изъяли 6 миллионов евро, 351 тысячу долларов, а также пять миллиардов суданских фунтов (порядка 105 миллионов долларов).

По факту обнаружения у экс-президента крупных денежных сумм, в том числе в иностранной валюте, ему было предъявлено обвинение в "хранении иностранной валюты, коррупции и незаконном получении подарков".

В Судане 11 апреля 2019 года на фоне четырехмесячных народных протестов произошел военный переворот. Президент Омар аль-Башир, возглавлявший страну 30 лет, был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет.