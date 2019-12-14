Политолог видит прогресс в карабахском урегулировании в результате новых подходов властей

По мнению политолога Роберта Гевондяна, в результате новой логики новых армянских властей и подходов к урегулированию нагорно-карабахского конфликта армянская сторона способна наносить Азербайджану контрудары на дипломатическом поле.

Как передает Арменпресс,Гевондян выразил такое мнение в ходе политического собрания, организованного в Ереване 14 декабря по инициативе депутата АрманаБабаджаняна, в котором участвуют политические, социальные единицы и отдельные лица, поддерживающие повестку дня революции.

Для Гевондяна подходы бывших властей к нагорно-карабахскому конфликту были не очень приемлемыми.

«Новое правительство в течение 1,5 лет изменило логику в вопросе карабахского конфликта, и мы видим, что у нас уже есть определенные процессы в урегулированияи, которые привнесли на арену переговоров логику превентивных ударов». В результате, сегодня мы можем контратаковать Азербайджан в дипломатической сфере, мы говорим не только о мире, мы также говорим, например, о концепции «новые войны - новые территории», - сказал Гевондян.

По его мнению, после революции новая логика в нагорно-карабахском конфликте делает бессмысленными спекуляциио бессмысленных уступках со стороны Армении, отказе от земель и др. Тем не менее, подчеркнул политолог, правительство не должно становиться жертвой этих спекуляций и никоим образом не должно менять логику своих действий.

«Революционные изменения, которые являются обязательными во всех сферах, столь же обязательны в этом отношении. Требуется жесткая политика Армении, необходимо провести красные линии, о которых говорил наш министр иностранных дел. Мы будем призывать власти Армении поддерживать последовательность в решении конфликта в логике революционных ценностей, и продолжать внутренние демократические изменения и отказываться от авторитаризма в Армении, что приведет к укреплению наших позиций в карабахском вопросе», - сказал он.