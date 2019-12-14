Арман Бабаджанян видит необходимость в защите революции

Депутат Национального Собрания Армении АрманБабаджанян считает, что бархатная революция дала историческую возможность построить лучшую страну, но бывшие правительственные чиновники пытаются остановить этот процесс. Бабаджанян также обеспокоен политикой некоторых представителей нынешних властей.

Какпередает Арменпресс,Бабаджанян выразил такое мнение на политическом собрании, организованном по его инициативе в Ереване 14 декабря с участием политических, общественных объединений и отдельных лиц, поддерживающих повестку дня революции.

«Идея и необходимость объединения весьма просты и понятны. Бархатная революция 2018 года дала нам всем историческую возможность построить лучшую страну, более свободное и более демократичное общество, построить Армению, о которой мы все мечтаем. Но это путь нелегкий, он проходит через множество трудностей и испытаний. Идея революции и ее необратимости фактически подвергается опасности каждый день. Опасность исходит от реваншистских планов прежней власти - с целью остановить революцию любой ценой и вернуть бывшую Армению. Революция пресекла им возможность грабить страну, и они делают все, чтобы возродить порочную мораль прошлого», - сказал Бабаджанян.

Однако, по словам депутата, угрозыне ограничиваются чаяниями бывших властей. Бабаджанян считает, что революции также угрожает непрофессионализм и некомпетентность некоторых представителей самой революции. По его словам, система государственного управления также является угрозой революции.

«Это означает, что революция нуждается в защите— как от бывших реваншистов, которые подвергают ее опасности, так и от многих представителей системи лиц, которые являются частью правительства», - сказал он.

Бабаджанян отметил, что задача состоит в том, чтобы нейтрализовать возможность изменения курса революции. Он заверил, что он не был революционером, но он не может не быть одним из защитников этой уникальной возможности, предоставленной Армении.

«Для меня революция именно такая возможность –иметь лучшую, более сильную, более безопасную и защищенную Армению», - сказал депутат, выразив уверенность в том, что участники собрания разделяют его убеждения.