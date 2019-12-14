Разыскиваемые явились с повинной

Благодаря разъяснительной работе сотрудниковЭребунийского отделения полиции 13 декабря в районе 10.00 часов добровольно явил 48-летний житель улицы Атоян, разыскиваемый с 19 февраля по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции Республики Армения.

Мера пресечения - арест.

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Благодаря разъяснительной работе сотрудниковАраратского отделения полиции 13 декабря рейсом Мюнхен-Ереван в Армению прибыл 16-летний гражданин (прописан в Аване) и добровольно явился в полицию. Он разыскивается Центральным отделением полиции со 2 августа по обвинению в незаконом хранении, приобретении, ношении, транспортировке и обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Мера пресеения – подписка о невыезде.

Об обнаружении разыскиваемого лица было сообщено инициатору розыска

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Благодаря разъяснительной работе сотрудниковВагаршапатского отделения и паспортного отдела полиции 13 декабряв районе 11.30часов добровольно явился в полицию 31-летний житель Эчмиадзина, который с 18 ноября разыскивается МВД Адыгеи (Россия) по обвинению в мошенничестве.

Мера пресечения - арест.

Об обнаружении разыскиваемого лица было сообщено инициатору розыска.

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Благодаря разъяснительной работе сотрудников Степанаванской полиции, 49-летний житель Степанавана, разыскиваемый Степанаванским отделением полиции с 23 марта, прибыл в Армению рейсом Москва-Ереван около 7 часов вечера 13 декабря и добровольно явился в полицию.

Он обвиняется в незаконнойвырубке деревьев.

Мера пресечения - арест.

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Благодаря разъяснительной работе сотрудников Котайкского отделения полиции 13 декабря в 21.00 часов добровольно явился в полицию37-летний житель Абовяна, который с 7 августа разыскивается Котайкским отделением в попытке кражи.