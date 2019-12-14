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В Армении есть труднопроходимые автодороги

В Армении есть труднопроходимые автодороги

Министерство по ЧС РА сообщает, что по положению на 08:30 часов 14-го декабря в Армении есть труднопроходимые автодороги.

Автодорога Сотк-Карвачар открыта для всех видов автомобилей, а для грузовиков - при использовании противоскользящих цепей.

На перевалеВарденяц, автодороге Сотк-Карвачар и участке Сараван-"Зангер" местами наблюдается гололедица.

В городах Апаран и Аштарак Арагацотнской области наблюдается туман.

Согласно данным,  полученным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии,  автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.

Водителям рекомендуется ездить  исключительно на автомобилях с зимними шинами.

На автодороге Ванадзор-Алаверди-Баграташен ведутся строительные работы, в результате чего вышеупомянутый участок закрыт для грузовых автомобилей. Установлена следующая альтернативная автодорога:

Дилижан-Ноемберян-Баграташен

 

 

 

 

 

 

 




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