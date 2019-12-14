«Республика Армения»: Тигран Мансурян— почетный главный редактор приложения

«2020 год — юбилейный для Республики Армения. Исполняется 30лет со дня основания газеты, что является не только свидетельством признания и гордости, но и обязательным и памятным событием. По случаю юбилея редакция «Республики Армения» планирует серию мероприятий, посвященных юбилею главной газеты Третьей Республики Армения.

В качестве первой инициативы «Республики Армения-30» сегодня мы представляем публикацию красочного приложения газеты, котороепосвящено культуре и, на наш взгляд, уникально тем, что оно преподносит приятные сюрпризы читателям (особенно любителям искусства). Тем более что почетным гостем первой культурной вставки является Тигран Мансурян, что весьма символично и многозначно.

Любая встреча с уважаемым армянским композитором, особенно такое гостеприимство - это приятный и значимый повод испытать исключительно положительные эмоции и незабываемые ощущения. Тем более что Тигран Мансурян соединил статус почетного гостя с «обязанностью» почетного главного редактора приложения газеты, что, в свою очередь, придает особое значение и важность культурному событию в таком формате.

В ближайшем будущем РА также организует такие культурные мероприятия и встречи, сделав их более интересными и, самое главное, традиционными».

Подробнее - в сегодняшнем номере газеты.