Европейские индексы - 13-12-19
МОСКВА, 14 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 декабря:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.46% и составил 13282.72 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.59% и составил 5919.02 пункта, британский FTSE вырос на 1.10% и составил 7353.44 пункта, а российский RTSI вырос на 0.30% и составил 1501.42 пункта.
- 11:01 Европейские индексы - 13-12-19
- 11:00 Американские индексы выросли - 13-12-19
- 10:59 Цены на цветные металлы - 13-12-19
- 10:59 Цены на драгоценные металлы - 13-12-19
- 10:58 Цены на нефть выросли - 13-12-19
- 09:38 Адамян участвовал в неудачной игре «Хоффенхайма»
- 13.12-21:30 Президент Армении поблагодарил Сенат США за принятие резолюции о признании Геноцида армян
- 13.12-21:25 Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание Борису Джонсону
- 13.12-20:45 Спикер НС Армении принял сопредседателя Армянской ассамблеи Америки
- 13.12-20:35 Городской парламент Брюсселя ратифицировал Соглашение Армения-ЕС
- 13.12-20:34 Замминистра ИД посчитал неприемлемым попытки сделать ОЧЭС платформой политической конфронтации
- 13.12-19:39 Президент Арцаха принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ
- 13.12-19:30 Глава МИД Республики Арцах принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ
- 13.12-19:23 Книги, игрушки, переночевать в доме бабушки: Нунэ Саркисян представила новогодние пожелания внуков
- 13.12-19:07 ЕС продлил санкции в отношении РФ на полгода
- 13.12-18:20 Спутниковые снимки снова опровергают манипуляции ГПС Азербайджана о ситуации на границе
- 13.12-18:01 Президент Арцаха провел рабочее совещание в Талише
- 13.12-17:57 Внук Черчилля заявил, что снимает шляпу перед Джонсоном, который привел тори к победе
- 13.12-17:50 С 2020 года минимальная пенсия увеличится еще на 10%
- 13.12-17:48 Новогодняя елка из ножей и палок: необычное украшение появилось в аэропорту Вильнюса
- 13.12-17:38 Лавров провел телефонный разговор с Чавушоглу
- 13.12-17:33 МИД считает надуманным вопрос об организации межобщинных встреч в процессе урегулирования конфликта
- 13.12-17:28 Источник: посла США вызвали в МИД Турции в связи с резолюцией о геноциде армян
- 13.12-17:23 В Италии объявили "желтый" уровень метеоопасности
- 13.12-17:15 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-12-19
13:53, 08.12.2019
Просмотрели 2547 раз ASALA призвала армянство консолидироваться в вопросе выбора Константинопольского Патриарха
01:44, 07.12.2019
Просмотрели 1364 раз «Интер»-«Рома» — ворота не взяты. Мхитарян участвовал в игре
12:09, 07.12.2019
Просмотрели 1312 раз Колина опроверг слухи о незаконном усыновлении ребенка из Армении
16:48, 07.12.2019
Просмотрели 1191 раз Поддержка ЕС процесса реформ в Армении возросла после прошлогодней революции — Могерини
12:17, 07.12.2019
Просмотрели 1180 раз На сцене ереванского Русского драматического театра — «Онегин» в современной интерпретации