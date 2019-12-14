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Европейские индексы - 13-12-19

Европейские индексы - 13-12-19

МОСКВА, 14 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.46% и составил 13282.72 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.59% и составил 5919.02 пункта, британский FTSE вырос на 1.10% и составил 7353.44 пункта, а российский RTSI вырос на 0.30% и составил 1501.42 пункта.




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