Цены на цветные металлы - 13-12-19

ЛОНДОН, 14 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 13 декабря были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1767.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6119.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1932.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 13860.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 17100.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2234.00 долларов США, цена на молибден выросла на 0.88% и составила 20128.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 35000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.