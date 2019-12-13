Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание Борису Джонсону

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борису Джонсону в связи с победой Консервативной партии на парламентских выборах. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“От имени правительства Республики Армения выражаю Вам самые искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с уверенной победой на выборах и Вашим переназначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства. Желаю Вам плодотворной работы и новых достижений.

Хочу подтвердить заинтересованность и приверженность правительства Республики Армения углублению сотрудничества с Соединенным Королевством в представляющих взаимный интерес областях.

Уверен, что проводимые в Армении реформы, направленные на укрепление демократических институтов и установление верховенства закона, открывают новые горизонты для армяно-британского сотрудничества”.