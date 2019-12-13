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Спикер НС Армении принял сопредседателя Армянской ассамблеи Америки 

Спикер НС Армении принял сопредседателя Армянской ассамблеи Америки 

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 13 декабря принял сопредседателя Армянской ассамблеи Америки Энтони Барсамяна и регионального директора Арпи Варданян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, гости и Арарат Мирзоян поздравили друг друга с принятием вчера в Сенате США резолюции о признании и осуждении Геноцида армян.

Спикер парламента подчеркнул важную роль и поблагодарил Армянскую ассамблею Америки и другие армянские организации за их многолетние усилия по признанию Геноцида армян.




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БелТА

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