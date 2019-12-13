Спикер НС Армении принял сопредседателя Армянской ассамблеи Америки 

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 13 декабря принял сопредседателя Армянской ассамблеи Америки Энтони Барсамяна и регионального директора Арпи Варданян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, гости и Арарат Мирзоян поздравили друг друга с принятием вчера в Сенате США резолюции о признании и осуждении Геноцида армян.

Спикер парламента подчеркнул важную роль и поблагодарил Армянскую ассамблею Америки и другие армянские организации за их многолетние усилия по признанию Геноцида армян.