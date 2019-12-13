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Городской парламент Брюсселя ратифицировал Соглашение Армения-ЕС

Городской парламент Брюсселя ратифицировал Соглашение Армения-ЕС

Городской парламент Брюсселя 13 декабря ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, завершив таким образом внутригосударственный процесс ратификации Бельгией. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице Постоянной комиссии НС по вопросам европейской интеграции в Facebook.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС ратифицировано 18 государствами: Болгарией, Чешской Республикой, Данией, Германией, Эстонией, Ирландией, Кипром, Латвией, Литвой, Люксембургом, Венгрией, Мальтой, Польшей, Румынией, Великобританией и Арменией.




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