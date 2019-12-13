Замминистра ИД посчитал неприемлемым попытки сделать ОЧЭС платформой политической конфронтации

Заместитель министра иностранных дел Армении Артак Апитонян считает неприемлемым попытки сделать деятельность Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) и связанных с ней структур, в частности, Парламентской ассамблеи, платформой для политического противостояния, которая противоречит уставу и подрывает авторитет и эффективность организации. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении на заседании Совета министров иностранных дел ОЧЭС в Афинах 13 декабря. Встреча проходила под председательством министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса.

Выразив благодарность председательству Греции за плодотворную деятельность организации в течение последних шести месяцев, Артак Апитонян в своем выступлении затронул проблемные вопросы, стоящие перед ОЧЭС, и представил подходы Армении к их решению. Он призвал к регулированию процесса председательства в ОЧЭС, а также к другим вопросам повестки дня ОЧЭС, включая реформы организации и повышение эффективности.

Заместитель министра иностранных дел Армении проинформировал участников об итогах мероприятия высокого уровня ОЧЭС в рамках 23-го Всемирного конгресса по информационным технологием в Ереване в октябре текущего года и подчеркнул готовность Армении продолжать вкладывать свой опыт в дальнейшее развитие регионального сотрудничества в сфере информации и телекоммуникаций.

Заместитель министра иностранных дел подчеркнул, что попытки сделать деятельность ОЧЭС и связанных с ней структур, в частности, Парламентской ассамблеи, платформой политической конфронтации недопустимы, что противоречит уставу организации и подрывает авторитет и эффективность ОЧЭС. Он указал на необходимость эффективного использования и расширения торговли, открытых границ, существующих транспортных маршрутов и инфраструктуры в регионе, что особенно важно для стран, не имеющих выхода к морю, для обеспечения свободного и бесперебойного доступа к морю по транзитным маршрутам.

Артак Апитонян выразил обеспокоенность в связи с тем фактом, что согласованный документ по стратегии развития региональной торговли находится “в заложниках” у Азербайджана более двух лет, который пытается приложить к нему свою декларацию с необоснованными обвинениями. Заместитель министра иностранных дел выразил надежду, что в конце концов мудрость и благоразумие возобладают, и Азербайджан устранит это не имеющее правовых основ дополнение, разрешив принятия столь важного для организации документа.