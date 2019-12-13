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Замминистра ИД посчитал неприемлемым попытки сделать ОЧЭС платформой политической конфронтации

Замминистра ИД посчитал неприемлемым попытки сделать ОЧЭС платформой политической конфронтации

Заместитель министра иностранных дел Армении Артак Апитонян считает неприемлемым попытки сделать деятельность Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) и связанных с ней структур, в частности, Парламентской ассамблеи, платформой для политического противостояния, которая противоречит уставу и подрывает авторитет и эффективность организации. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении на заседании Совета министров иностранных дел ОЧЭС в Афинах 13 декабря. Встреча проходила под председательством министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса.

Выразив благодарность председательству Греции за плодотворную деятельность организации в течение последних шести месяцев, Артак Апитонян в своем выступлении затронул проблемные вопросы, стоящие перед ОЧЭС, и представил подходы Армении к их решению. Он призвал к регулированию процесса председательства в ОЧЭС, а также к другим вопросам повестки дня ОЧЭС, включая реформы организации и повышение эффективности.

Заместитель министра иностранных дел Армении проинформировал участников об итогах мероприятия высокого уровня ОЧЭС в рамках 23-го Всемирного конгресса по информационным технологием в Ереване в октябре текущего года и подчеркнул готовность Армении продолжать вкладывать свой опыт в дальнейшее развитие регионального сотрудничества в сфере информации и телекоммуникаций.

Заместитель министра иностранных дел подчеркнул, что попытки сделать деятельность ОЧЭС и связанных с ней структур, в частности, Парламентской ассамблеи, платформой политической конфронтации недопустимы, что противоречит уставу организации и подрывает авторитет и эффективность ОЧЭС. Он указал на необходимость эффективного использования и расширения торговли, открытых границ, существующих транспортных маршрутов и инфраструктуры в регионе, что особенно важно для стран, не имеющих выхода к морю, для обеспечения свободного и бесперебойного доступа к морю по транзитным маршрутам.

Артак Апитонян выразил обеспокоенность в связи с тем фактом, что согласованный документ по стратегии развития региональной торговли находится “в заложниках” у Азербайджана более двух лет, который пытается приложить к нему свою декларацию с необоснованными обвинениями. Заместитель министра иностранных дел выразил надежду, что в конце концов мудрость и благоразумие возобладают, и Азербайджан устранит это не имеющее правовых основ дополнение, разрешив принятия столь важного для организации документа.




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БелТА

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