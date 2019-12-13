Глава МИД Республики Арцах принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ

Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян 13 декабря принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в ходе встречи была обсуждена ситуация на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах и Азербайджана. В этом контексте Масис Маилян коснулся грубого нарушения режима прекращения огня, совершенного со стороны Азербайджана 29 ноября, в результате которого тяжелое ранение получил военнослужащий Армии обороны Арцаха Рафаэль Азизян. Глава МИД подчеркнул, что подобные инциденты вновь подтверждают необходимость выполнения сторонами взятых на себя обязательств по внедрению механизмов международного контроля за режимом прекращения огня.

Собеседники также обсудили итоги состоявшихся 17-21 ноября взаимных визитов журналистов из Республики Арцах, Республики Армения и Азербайджана, организованных при посредничестве офиса Действующего председателя ОБСЕ. Масис Маилян отметил важность того, чтобы подобные инициативы не стали самоцелью, а в максимальной степени способствовали формированию атмосферы доверия между сторонами, что является ключевым фактором в продвижении процесса мирного урегулирования. В этом контексте глава МИД подчеркнул, что в последнее время действия азербайджанской стороны, в частности, распространение 3 декабря в ОБСЕ меморандума, противоречат логике инициатив по установлению доверия.