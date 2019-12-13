ЕС продлил санкции в отношении РФ на полгода

Лидеры стран Европейского союза в ходе состоявшегося саммита в Брюсселе приняли решение о продлении на полгода экономических санкций в отношении России. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, в ходе брифинга канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что существующего продвижения в урегулировании украинского конфликта пока недостаточно для снятия антироссийских санкций.

"Вчера вечером мы с президентом Франции Эммануэлем Макроном проинформировали об итогах нормандского саммита. Мы можем сказать, что есть некоторое продвижение вперед, однако его недостаточно для того, чтобы можно было сказать, что санкции могут быть сняты. Поэтому мы единогласно приняли решение их продлить", – заявила канцлер Германии.

Отношения России и стран Запада ухудшились на фоне развития ситуации на Украине и, в частности, вокруг Крыма, вернувшегося в состав РФ после проведения референдума на полуострове. Евросоюз, обвинивший Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. В свою очередь, Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение.