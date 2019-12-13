Спутниковые снимки снова опровергают манипуляции ГПС Азербайджана о ситуации на границе

Сегодня азербайджанские СМИ распространили заявление с отчетного совещания Государственной пограничной службы Азербайджана. В заявлении указано, что в направлении горы Бабакар (Папакар), на перекрестке границ Грузии, Армении и Азербайджана, весной и летом этого года азербайджанские пограничники продвинули боевые пункты на 1,5-1,7 км вперед.

Однако, при рассмотрении спутниковых снимков вышеуказанного местоположения оказывается, что продвижение хоть и произошло, но только на собственно территории Азербайджана и составляет около 500-600 м. При этом сама линия границы контролируется армянскими силами, о чем мы уже сообщали ранее. Преимуществ у Азербайджана на данном участке нет. Ниже представлен снимок, на котором видны «продвижения» пограничников на своей же территории.

Данная новость в очередной раз показывает, что азербайджанская пропагандистская машина не учится на своих ошибках. Военная элита Азербайджана так и не поняла, что всех их утверждения теперь можно проверить с помощью открытых источников. Напомним, что в начале ноября 2019 года британский ресурс Bellingcat основательно осветил тему данного перекрестка границ.

Судя по спутниковым снимкам, армянская сторона вплотную приблизилась к границе Азербайджана, сместив позиции на 1,5 км, тогда как ГПС Азербайджана не только продвинулась всего лишь на 500-600 метров, но и при этом вторглась на территорию Грузии. Старая боевая позиция ГПС, отмеченная на фотографии выше, также находится на территории Грузии, однако уже давно, как минимум с 2009 года. С подробностями статьи можно ознакомиться по ссылке.

Влад Варданян