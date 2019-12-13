Президент Арцаха провел рабочее совещание в Талише

Президент Республики Арцах Бако Саакян 13 декабря посетил село Талиш Мартакертского района и провел рабочее совещание, посвященное проводимым в селе работам. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, Бако Саакян дал соответствующие указания и поручения руководителям компетентных органов по их надлежащему выполнению.

В тот же день Бако Саакян посетил село Мец Шен, где ознакомился с ходом проводимых в общине дорожно-строительных работ.

В ходе визита в Мартакертский район Президент посетил также школы в селах Талиш, Мец Шен и Матагис, встретился с учительским составом и учениками. На встречах были обсуждены вопросы, касающиеся существующих в школах проблем и среднего образования.

Затем Президент посетил новую казарму одной из воинских частей, расположенных на северо-востоке республики, и ознакомился с социально-бытовыми условиями, созданными там для военнослужащих.