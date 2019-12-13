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Внук Черчилля заявил, что снимает шляпу перед Джонсоном, который привел тори к победе

Внук Черчилля заявил, что снимает шляпу перед Джонсоном, который привел тори к победе

Внук премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, известный британский политик-консерватор Николас Соумс заявил, что снимает шляпу перед главой британского правительства Борисом Джонсоном. В пятницу в эфире телеканала "Скай ньюс" Соумс поздравил своих однопартийцев с победой на состоявшихся 12 декабря парламентских выборах в Соединенном Королевстве, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это потрясающая победа, которая значительно превосходит любой результат, который я считал даже отдаленно возможным. Я считаю, что это личный триумф для премьер-министра [Джонсона], и я снимаю перед ним шляпу", - сказал Соумс, который в сентябре по решению Джонсона был изгнан из рядов Консервативной партии, однако впоследствии принят обратно.

 

 




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