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Новогодняя елка из ножей и палок: необычное украшение появилось в аэропорту Вильнюса

Новогодняя елка из ножей и палок: необычное украшение появилось в аэропорту Вильнюса

Сотрудники службы авиабезопасности аэропорта Вильнюса решили оригинальным способом напомнить пассажирам о важности авиационной безопасности, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik. Они установили елку, сделанную из запрещенных для провоза в самолете предметов, которые были изъяты у путешественников.




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