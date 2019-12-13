Лавров провел телефонный разговор с Чавушоглу

Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели в пятницу телефонные переговоры, обсудив двусторонние отношения и региональные вопросы. Как передает Арменпресс, об этом сообщил МИД РФ.

"В развитие телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турецкой Республики Тайипа Эрдогана 11 декабря 2019 года министры обсудили процесс мирного урегулирования в Сирии и общую ситуацию в регионе Ближнего Востока и Севера Африки", - сообщили в МИД РФ.