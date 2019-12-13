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МИД считает надуманным вопрос об организации межобщинных встреч в процессе урегулирования конфликта

МИД считает надуманным вопрос об организации межобщинных встреч в процессе урегулирования конфликта

Министерство иностранных дел Армении считает надуманным предложение Азербайджана о том, что в рамках процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта должны быть организованы встречи «с участием представителей армянской и азербайджанской общин Нагорного Карабаха». Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 13 декабря заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Нагорный Карабах никогда в своей истории не был объединением двух общин. Даже в советские времена Нагорный Карабах был армянской автономией. Несмотря на политику Азербайджана по изменению демографической картины Нагорного Карабаха за счет переселения азербайджанцев, армяне составляли абсолютное большинство в Нагорном Карабахе. Поэтому суждения о межобщинных встречах или темах считаются надуманными», - сказала Нагдалян.




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БелТА

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