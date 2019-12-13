Непогода с ливневыми дождями, сильными порывистыми ветрами и непривычными для здешних мест холодами обрушилась в пятницу на многие районы Италии; по решению службы Гражданской обороны "желтый" уровень метеоопасности объявлен на ближайшие сутки в областях Кампания, Тоскана и Сардиния, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В Риме и Неаполе в пятницу закрыты школы и детские учреждения, общественные парки и кладбища. Мэр столицы Вирджиния Раджи через социальные сети обратилась к землякам с убедительной просьбой максимально ограничить передвижения по городу и по возможности использовать общественный транспорт.

"Безопасность наших детей и всех граждан является для нас приоритетом", - подчеркнула она.

С аналогичным призывом к горожанам обратился и мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис.