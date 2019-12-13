Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-12-19

ЕРЕВАН, 13 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 13 декабря, курс доллара США сократился на 0.20 драмa и составил 477.51 драм. Курс евро вырос на 2.35 драмa и составил 533.90 драм. Курс российского рубля вырос на 0.10 драмa и составил 7.66 драм. Курс британского фунта вырос на 10.57 драмa и составил 640.53 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 5.92 драмa и составила 22534.11 драм. Цена серебра выросла на 3.04 драмa и составила 258.92 драм. Цена платины выросла на 270.38 драмa и составила 14492.57 драм.