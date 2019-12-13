Азиатские индексы - 13-12-19

ТОКИО, 13 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.55% и составил 24023.10 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.59% и составил 1739.98 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.78% и составил 2967.68 пункта, а HANG SENG вырос на 2.57% и составил 27687.76 пункта.