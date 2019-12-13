Microsoft анонсировала новую Xbox Series X

Microsoft показала, как будет выглядеть игровая консоль следующего поколения Xbox Series X, которая поступит в продажу в конце 2020 года. На официальном YouTube-канале Xbox опубликован ролик, в котором можно увидеть дизайн приставки, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Глава Xbox Фил Спенсер отметил в блоге компании, что консоль, выполненная в форме башни, спроектирована таким образом, что ее можно будет использовать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. По словам Спенсера, дизайн приставки позволяет обеспечить работу центрального процессора в четыре раза быстрее, чем у Xbox One X, "самым тихими и эффективным способом".

Как отмечает The Verge, основа Xbox One X - процессор AMD Zen 2 и графическая архитектура Radeon RDNA. Помимо этого, чтобы ускорить время загрузки, будет использован накопитель NVMe SSD.Новая консоль будет поддерживать игры в разрешении 8K и с частотой 120 кадров в секунду.