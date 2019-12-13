Завершено предварительное следствие по уголовному делу Ара Баблояна и Арсена Бабаяна

Предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего председателя НС РА Ара Баблояна и бывшего заместителя руководителя аппарата НС РА Арсена Бабаяна, расследуемому в Специальной следственной службе РА по факту завладения полномочиями Конституционного суда РА, а также совершения служебного подлога завершено. Как сообщили «Арменпресс» в Специальной следственной службе РА, 13.12.2019 г. дело с обвинительным заключением направлено прокурору, осуществляющему надзор, с ходатайством о его направлении в суд.

Как уже сообщалось, Ара Баблоян обвиняется по ч. 1 ст. 300 и ч. 1 ст. 314 УК РА в завладении полномочиями Конституционного суда РА в сговоре с группой должностных лиц, а также в совершении служебного подлога.

Арсен Бабаян обвиняется по ч. 1 ст. 38-300 и ч. 1 ст. 314 УК РА - в пособничестве Ара Баблояну и другим должностным лицам в завладении полномочиями Конституционного суда РА, а также в совершении служебного подлога.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.