Елизавета II разрешила Борису Джонсону сформировать правительство

Королева Великобритании Елизавета II поручила в пятницу премьеру страны Борису Джонсону сформировать новое правительство, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Джонсон, будучи лидером победившей партии, посетил в пятницу Букингемский дворец. Речь идет о формальной церемонии, на которой победитель выборов получает от монарха разрешение возглавить кабинет министров.

Встреча Джонсона с королевой продлилась около 30 минут, что как отмечают наблюдатели, дольше, чем обычно в подобных случаях. После этого премьер вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит.

Британские консерваторы на выборах завоевали большинство мест в палате общин.

Согласно последним данным, консерваторы получают 364 места в 650-местной нижней палате, лейбористы - 203, шотландская национальная партия - 48 мест, либеральные демократы - 11.