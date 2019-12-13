Время в Ереване: 11:07:36,   13 Декабрь

Елизавета II разрешила Борису Джонсону сформировать правительство

Елизавета II разрешила Борису Джонсону сформировать правительство

Королева Великобритании Елизавета II поручила в пятницу премьеру страны Борису Джонсону сформировать новое правительство, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Джонсон, будучи лидером победившей партии, посетил в пятницу Букингемский дворец. Речь идет о формальной церемонии, на которой победитель выборов получает от монарха разрешение возглавить кабинет министров.

Встреча Джонсона с королевой продлилась около 30 минут, что как отмечают наблюдатели, дольше, чем обычно в подобных случаях. После этого премьер вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит.

Британские консерваторы на выборах завоевали большинство мест в палате общин.

Согласно последним данным, консерваторы получают 364 места в 650-местной нижней палате, лейбористы - 203, шотландская национальная партия - 48 мест, либеральные демократы - 11.

 




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации