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В 2020 году 300 выпускникам детдомов будут вручены свидетельства о приобретении квартиры

В 2020 году 300 выпускникам детдомов будут вручены свидетельства о приобретении квартиры

В 2020 году около 300 выпускников детдомов будут вручены свидетельства о приобретении квартиры в пределах 6,3 млн драмов.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала министр труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян.

“Уже в этом году, возможно, мы успеем сдать около 30 квартир выпускникам детских домов и до 20 декабря 2020 года предоставим квартиры и остальным”, - отметила Батоян.




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БелТА

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