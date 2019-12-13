Основой урегулирования НК конфликта является право народа Арцаха на самоопределение

Республика Армения является гарантом безопасности Арцаха, и безопасность Арцаха не подлежит компромиссу. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 13 декабря заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Позиция Армении в карабахском вопросе четко изложена. Основой урегулирования карабахского конфликта является признание права народа Арцаха на самоопределение, которое должно осуществляться без ограничений и принуждения. Народ Арцаха может принять решение о любой форме самоопределения. Народ Арцаха имеет право сохранять и определять свой статус за пределами суверенитета, юрисдикции и территориальной целостности Азербайджана. Любые предложения или комментарии, которые не обеспечивают реализацию права народа Арцаха на самоопределение, не могут быть приемлемы для Армении», - сказала Нагдалян.

Коснувшись заявления министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова о том, что не ясно, какова концепция безопасности Армении, она отметила, что позиция Армении в этом вопросе ясна.

«Своей антиармянской политикой, которая продолжается уже более трех десятилетий, Азербайджан зафиксировал, что ни при каких обстоятельствах не может обеспечить безопасность народа Арцаха. Республика Армения является гарантом безопасности Арцаха, и безопасность Арцаха не подлежит компромиссу. Не может быть ситуации, когда народ Арцаха остается без необходимых линий безопасности для обороны», - сказала представитель МИД.