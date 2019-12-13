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Экс-премьер Алжира победил в первом туре президентских выборов

Экс-премьер Алжира победил в первом туре президентских выборов

Экс-премьер Алжира Абдельмаджид Табун выигрывает выборы в первом туре, который состоялся 12 декабря, набрав абсолютное большинство голосов, сообщила избирательная комиссия страны в ходе пресс-конференции в пятницу.

По данным избиркома, Табун набрал более 58% голосов избирателей. Таким образом, второй тур голосования не понадобится, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я поздравляю кандидата Абдельмаджида Табуна с победой в ожидании объявления окончательных итогов голосования", - сказал глава избирательной комиссии Мухаммед Шарфи.

По данным алжирского избиркома, в голосовании приняли участие чуть более 39% избирателей.

 

 




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